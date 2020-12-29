Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ

Член делегации Украины Алексей Гончаренко сказал, что президент России Владимир Путин "возвращает РФ во времена сталинизма".

Вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава делегации РФ в ассамблее Петр Толстой попросил оградить российских парламентариев от "хамства" украинских коллег. Толстой заявил, что подобные выражения нельзя употреблять в зале ПАСЕ.

Во время дебатов по поводу ситуации относительно Алексея Навального, член делегации Украины Алексей Гончаренко сказал, что президент России Владимир Путин "возвращает РФ во времена сталинизма". Потом делегат, что детей на митинге 23 января "бил Путин", а Россию "превратили в пугало для всего мира".

Госпожа председатель, я попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства наших украинских коллег. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и ПАСЕ

Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле.

Видео: Youtube/PACE