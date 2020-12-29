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Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле

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Толстой напомнил, что у Навального была непогашенная судимость, и он не выполнил требования условного наказания.

Алексей Навальный не политический заключенный, каким его представляют на Западе. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой.

Толстой напомнил, что у Навального была непогашенная судимость, и он не выполнил требования условного наказания, поэтому его арестовали. Также Толстой акцентировал внимание на том, что Россия делала множество попыток, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолете.

Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише.

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и ПАСЕ

Также Толстой заявил, что некоторые европейские депутаты руководствуются только мифами, которые витают вокруг ситуации с Навальным.

В среду, 27 января, в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Видео: Youtube/PACE

Теги: алексей навальный, пасе, толстой
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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