Толстой рассказал депутатам ПАСЕ, кем является Навальный на самом деле

Толстой напомнил, что у Навального была непогашенная судимость, и он не выполнил требования условного наказания.

Алексей Навальный не политический заключенный, каким его представляют на Западе. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы и ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой.

Толстой напомнил, что у Навального была непогашенная судимость, и он не выполнил требования условного наказания, поэтому его арестовали. Также Толстой акцентировал внимание на том, что Россия делала множество попыток, чтобы узнать все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолете.

Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и ПАСЕ

Также Толстой заявил, что некоторые европейские депутаты руководствуются только мифами, которые витают вокруг ситуации с Навальным.

В среду, 27 января, в квартиру Алексея Навального пришли с обыском.

Видео: Youtube/PACE