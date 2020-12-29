В квартиру Алексея Навального пришли с обыском

В квартиру оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обыском. Об этом сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) на своей странице в Twitter.
По словам Жданова, в квартире находится брат политика — Олег Навальный. О том, в рамках какого дела проходит обыск, неизвестно. Жданов подчёркивает, что силовики пришли в "тяжёлых" масках и ломают дверь.
Ранее новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному.
Фото: pixabay.com
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