Новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному

Он подчеркнул, что эти два чувства — жалость и презрение.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался в двояком чувстве к политику Алексею Навальному, арестованному накануне на 30 суток. Заявление он сделал во время общения с журналистами.

Травников отметил, что полиция на акциях протеста 23 января сработала профессионально.

К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

Он подчеркнул, что эти два чувства — жалость и презрение. Травников заявил, что по масштабу личности Навальный не сопоставим с действующим президентом, при этом он действует "под управлением своих покровителей из-за рубежа".

Андрей Травников заявил, что Алексей Навальный не может сыграть серьёзной политической роли.

Ранее Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии из СИЗО.

Видео: VK / ПРЕЦЕДЕНТ