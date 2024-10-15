Прощание с профессором Толстым собрало коллег и учеников в стенах СПбГУ

В Петербурге провожают профессора Юрия Толстого в последний путь в университете.

В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с известным ученым и преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета Юрием Толстым.

Панихида началась в 11:00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. Проститься с профессором пришли коллеги, студенты и представители научного сообщества. В 12:00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла состоялось отпевание, после чего тело профессора отвезли на Никольское кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, где прошло погребение.

Президент России Владимир Путин направил венок в знак уважения к памяти ученого. Среди пришедших на церемонию были также преподаватели, выпускники и действующие студенты университета, которые отметили огромный вклад Юрия Толстого в развитие отечественной юридической науки и образования.

Фото: пресс-служба СПбГУ