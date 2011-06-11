Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 25 июня удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Толстой, размещенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.
ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
пресс-служба Минобороны России
Дополнительно бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных системы, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны противника, расположенные в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.
Польская армия проводит операцию на границе с Германией.
Фото: Минобороны России
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