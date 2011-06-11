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ВС РФ освободили населенный пункт Толстой
Сегодня, 12:20
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ВС РФ освободили населенный пункт Толстой

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Задача выполнена "Востоком" на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 25 июня удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Толстой, размещенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве указали, что боевые задачи успешно выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

пресс-служба Минобороны России

Дополнительно бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных системы, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны противника, расположенные в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка в ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.

Польская армия проводит операцию на границе с Германией.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, толстой
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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