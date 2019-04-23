Захарова: гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке может затронуть ЕС

В МИД России спрогнозировали кризис на территории Западной Европы.

Региональный конфликт между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке может привести к глобальной гуманитарной катастрофе и к колоссальному наплыву мигрантов в страны Западной Европы. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. В МИД РФ уточнили, что вопросом следует заняться членам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Это уже не просто вопрос их комфортной жизни, не вопрос безопасности, это вопросы глобальной гуманитарной катастрофы. И местом, географией, эпицентром ее станет не регион, местом катализатора гуманитарной катастрофы может стать как раз та самая Западная Европа. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова призвала подтвердить снимками слова Израиля об ударах по больнице.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik