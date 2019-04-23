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Захарова призвала подтвердить снимками слова Израиля об ударах по больнице

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В МИД РФ призвали США и Израиль оправдать себя доказательствами.

Москва призвала подтвердить снимками космических спутников слова Израиля о том, что в реальности нанес воздушные удары по больнице в секторе Газа. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она также призвала американскую администрацию свидетельствовать о географии полетов с подробностями на тот момент.

Видим сейчас стремление снять с себя ответственность, если за этой попыткой есть серьезные намерения, не просто слова, а серьезные намерения доказать свою непричастность, свою невиновность, тогда нужно делать не просто комментарии в СМИ и в соцсетях, а нужно предоставить факты…

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ работает над документом СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: израиль, мария захарова, мид, палестина, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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