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Захарова: РФ работает над документом СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

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В МИД РФ призвали Великобританию и Сша к ответственности в регионе.

Москва работает над документом Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в зоне регионального конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница пояснила, что от данных территорий приходят чудовищные новости и складывается катастрофическая ситуация в гуманитарной сфере.

Это не техногенная катастрофа, это не последствия какого-то природного явления, это то, что творят в первую очередь представители этого "блока исключительных" – западного мира. Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: ближний восток, израиль, мария захарова, мид, палестина, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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