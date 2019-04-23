Захарова: РФ работает над документом СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

В МИД РФ призвали Великобританию и Сша к ответственности в регионе.

Москва работает над документом Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в зоне регионального конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что от данных территорий приходят чудовищные новости и складывается катастрофическая ситуация в гуманитарной сфере.

Это не техногенная катастрофа, это не последствия какого-то природного явления, это то, что творят в первую очередь представители этого "блока исключительных" – западного мира. Все это режиссируется из Вашингтона и Лондона. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik