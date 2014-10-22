США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова

Мария Захарова напомнила о слежке США за регионом.

Американская администрация обладая значительным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могла не знать о готовящихся столкновениях в регионе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница напомнила прессе о том, что Вашингтон проводит мониторинг киберпространства. Однако за последний год власти США не смогли отследить и передать своему международному и ближайшему союзнику информацию о нападении.

Первое, это спутники. Мы все видели, как осуществлялась эта операция: она осуществлялась не точечно, а настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть. Никак так не могло получиться, такого быть не могло. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США не могли не знать о планируемой атаке ХАМАС на Израиль.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE