Захарова: США не могли не знать о планируемой атаке ХАМАС на Израиль

В МИД РФ оценили работу США по Ближнему Востоку.

Нет сомнений в том, что американская администрация и разведка страны обладали информацией о планируемой атаке радикального движения ХАМАС на Израиль. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что речь идет либо о провале работы властей Вашингтона по региону Ближнего Востока, либо чиновники должны были передать своим партнерам данные о том, что и как "ыло на самом деле". В МИД РФ уверены, что США не могли не знать о готовящемся нападении на еврейское государство со стороны представителей палестинского анклава.

Как получилось так, что, несмотря на свои гигантские разведывательные возможности, США не предупредили своего ближайшего союзника о подобной планирующейся операции? Как это возможно? … Никто не был уволен в США в связи с ситуацией. А почему? Это ключ к истории. Мария Захарова, пресс-секреарь МИД РФ

Захарова назвала чудовищной ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik