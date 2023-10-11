Захарова назвала чудовищной ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке

В МИД РФ оценила эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.

В зоне израильско-палестинского конфликта в регионе складывается чудовищная гуманитарная ситуация, а ее последствия распространятся намного дальше Ближнего Востока. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

И здесь вопрос не только в интенсивности обстрелов, количестве подрывов, взрывов. Мы не даем сейчас никаких оценок. Но дело в той гуманитарной катастрофе, которая в эти буквально дни закладывается в регионе. Именно закладывается, именно формируется ее очаг.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова задалась вопросом, почему разведка США не предупредила Израиль о нападении ХАМАС.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik