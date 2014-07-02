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Захарова задалась вопросом, почему разведка США не предупредила Израиль о нападении ХАМАС

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В МИД России рассказали об обстановке на Ближнем Востоке.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова задалась вопросом о причинах нежелания американской администрации делиться разведывательными данными с Израилем о подготовке нападения боевиков движения ХАМАС на еврейское государство. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Москве.

Как же так получилось, что за год - именно столько готовилась та самая операция, которая была сейчас, за несколько дней начиная с субботы, проведена. Хочу напомнить, что у США везде есть спутники и соответствующие аппараты слежения, военные базы... Является ли это провалом? Но ведь никто в США не уволен. Или они просто знали и не сказали?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, израиль, мария захарова, разведка, хамас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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