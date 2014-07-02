Захарова задалась вопросом, почему разведка США не предупредила Израиль о нападении ХАМАС

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова задалась вопросом о причинах нежелания американской администрации делиться разведывательными данными с Израилем о подготовке нападения боевиков движения ХАМАС на еврейское государство. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Москве.
Как же так получилось, что за год - именно столько готовилась та самая операция, которая была сейчас, за несколько дней начиная с субботы, проведена. Хочу напомнить, что у США везде есть спутники и соответствующие аппараты слежения, военные базы... Является ли это провалом? Но ведь никто в США не уволен. Или они просто знали и не сказали?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль.
Фото и видео: МИД России
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