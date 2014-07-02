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Дипломаты получают множество звонков от россиян, желающих покинуть Израиль

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В МИД РФ оценили ситуацию на Ближнем Востоке.

Российские дипломаты получают огромное количество телефонных звонков от граждан России, которые хотят покинуть территори. Израиля. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила соотеественникам, что в настоящее время на сайте посольства в еврейском государстве можно найти список регулярных авиарейсов из Израиля.

Мы получаем огромное количество звонков. Об этом сегодня и все эти дни информирует наше посольство в Израиле... Открыты телефоны горячих линий, они также указаны на наших ресурсах.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, дипломаты, израиль, ираиль, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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