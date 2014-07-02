Москва прорабатывает вопрос об эвакуации россиян с территорий Палестины

В МИД РФ рассказали о вывозе граждан РФ с Ближнего Востока.

Москва прорабатывает вопрос об эвакуации российских граждан, которые находятся в зоне боевых действий на палестинских территориях. При этом в настоящее время Израиль покинуть можно регулярными авиарейсами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала обстановку, которая сложилась на территории сектора Газа.

Прорабатывается возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью сограждан из зоны боевых действий. Российские дипмиссии занимаются подготовкой соответствующих списков, оказывают необходимую помощь нуждающимся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что российские и зарубежные авиакомпании продолжают выполнять официальные воздушные рейсы из Израиля, которыми "могут воспользоваться все те, кто считает для себя необходимым покинуть еврейское государство.

Захарова: снижения напряженности в зоне палестино-израильского конфликта не ожидается.

Фото и видео: МИД России