Захарова: снижения напряженности в зоне палестино-израильского конфликта не ожидается

В МИД России оценили обстановку на Ближнем Востоке.

Снижения напряженности в зоне конфликта между Палестиной и Израилем в ближайшее время не ожидается. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что в регионе Ближнего Востока совместно с международными партнерами предпринимает усилия для минимизации рисков для находящихся в зоне конфликта граждан РФ. Дополнительно для проживающих на территории Палестины россиян прорабатывается эвакуация, из Израиля уже сейчас можно вылететь регулярными воздушными рейсами.

Относительно того, насколько будет развиваться ситуация дальше, как мы видим, и об этом говорят непосредственно обозреватели и эксперты в самом регионе, снижения напряженности, к сожалению, в ближайшее время не ожидается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России