  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:38
67
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД РФ: сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определять вместе с Баку

0 0

Мария Захарова оценила решения Баку по региону.

Российское министерство по иностранным делам сообщил о том, что сроки и прочие вопросы, касающиеся пребывания и размещения миротворцев в Нагорном Карабахе будут определяться совместно с азербайджанскими властями. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. 

Будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле.

Мария Захарова, пресс-сектерарь МИД РФ

Захарова: Армению предал Европейский союз, а не Россия.

Фото и видео: МИД России

Теги: азербайджан, армения, мария захарова, мид, миротворцы, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии