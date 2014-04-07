МИД РФ: сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определять вместе с Баку

Мария Захарова оценила решения Баку по региону.

Российское министерство по иностранным делам сообщил о том, что сроки и прочие вопросы, касающиеся пребывания и размещения миротворцев в Нагорном Карабахе будут определяться совместно с азербайджанскими властями. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле. Мария Захарова, пресс-сектерарь МИД РФ

Захарова: Армению предал Европейский союз, а не Россия.

Фото и видео: МИД России