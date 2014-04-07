МИД РФ: сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определять вместе с Баку

Российское министерство по иностранным делам сообщил о том, что сроки и прочие вопросы, касающиеся пребывания и размещения миротворцев в Нагорном Карабахе будут определяться совместно с азербайджанскими властями. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Будет определяться совместно с коллегами, как мы об этом и говорили. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле.
Мария Захарова, пресс-сектерарь МИД РФ
Захарова: Армению предал Европейский союз, а не Россия.
Фото и видео: МИД России
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