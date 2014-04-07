В МИД России напомнил о гуманитарной помощи со стороны миротворцев.

Европейский союз предал Армению, а не Россия, потому что Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь мирному населению в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что именно российские миротворцы выступили посредниками в достижении режима прекращения огня, а ЕС не помогал а практическом плане.

На это все ЕС взирал молча, со стороны. Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз - это он предал армян. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что "никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает. Россия полагает, что ключевой задачей ЕС на территории не является обеспечение безопасности Армении или содействование нормализации двусторонних отношений между Баку и Ереваном. В Брюсселе стремятся организовать разведывательный мониторинг в целях провоцирования ситуации.

МИД РФ: ЕС дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косова и Карабаха.

Фото и видео: МИД России