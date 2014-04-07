МИД РФ: ЕС дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косова и Карабаха

Мария Захарова оценила внешнюю политику Запада по непризнанным республикам.

Евросоюз дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косова и Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что страны-члены ЕС и США обращались к российскому руководству для проведения встречи по теме Нагорного Карабаха до начала регионального кризиса. Известно, что РФ, США и ЕС провели рядовой обмен мнениями на отдельной встрече.

Разве только на Балканах? Уверена, дальше будут вопросы по ситуации в том числе в Армении - так и там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ учтет невыполнение ФРГ обязательств принимающей стороны по конференциям ООН.

Фото и видео: МИД России