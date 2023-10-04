Захарова: РФ учтет невыполнение ФРГ обязательств принимающей стороны по конференциям ООН

В МИД России рассказали о международной конференции в Бонне.

Москва учтет невыполнение Германией обязательств принимающей стороны по конференциям Всемирной организации. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что работа Берлина поставила под сомнение способность обеспечивать на должном уровне подготовку многосторонних мероприятий в будущем. Таким образом в МИД РФ оценили результаты мероприятия по регулированию химических веществ. С 25 по 29 сентября, которое состоялась в Бонне.

На полях конференции немецкое председательство организовало сегмент высокого уровня. Россия не была представлена на сегменте высокого уровня по одной простой причине - немецкая сторона не выдала визу главе делегации России... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что поведение немецких властей является недопустимым.

РФ заявила Японии протест по поводу совместных с США учений вблизи российских границ.

Фото и видео: МИД России