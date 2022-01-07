РФ заявила Японии протест по поводу совместных с США учений вблизи российских границ

Москва оценила военные маневры Токио и Вашингтона.

Россия заявила Японии протест по поводу совместных с американскими военнослужащими учений вблизи российских государственных границ. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что решительная реакция поступила еще второго октября.

Заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, а также планами реализации аналогичных маневров в конце октября - декабре текущего года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Москва прорабатывает ответ на решение стран ЕС запретить въезд автомобилей из РФ.

Фото и видео: МИД России