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РФ заявила Японии протест по поводу совместных с США учений вблизи российских границ

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Москва оценила военные маневры Токио и Вашингтона.

Россия заявила Японии протест по поводу совместных с американскими военнослужащими учений вблизи российских государственных границ.  Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что решительная реакция поступила еще второго октября.

Заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, а также планами реализации аналогичных маневров в конце октября - декабре текущего года.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Москва прорабатывает ответ на решение стран ЕС запретить въезд автомобилей из РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: госграница, мария захарова, мид, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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