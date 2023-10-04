Захарова: Москва прорабатывает ответ на решение стран ЕС запретить въезд автомобилей из РФ

В МИД России рассказали о санкциях против стран ЕС.

Москва в профильных ведомствах прорабатывает ответ на решение стран Евросоюза запретить въезд автомобилей из России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что власти страны не могут оставить без должной реакции решение некоторых стран Европейского союза.

Ведутся, можно сказать, контакты с целью проработки реакции на подобное. Мы, безусловно, когда эти решения будут согласованы, вас об этом уведомим, но могу сказать, что без должной реакции действия не останутся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ прокомментировал решение паралимпийского комитета ограничить в правах спортсменов.

Фото и видео: МИД России