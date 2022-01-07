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МИД РФ прокомментировал решение паралимпийского комитета ограничить в правах спортсменов

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Мария Захарова оценила работу IPC.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало решение паралимпийского комитета ограничить в правах спортсменов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что  постановление Международного паралимпийского комитета (IPC) по ограниченному допуску к летним Паралимпийским играм-2024 в Париже российских атлетов является политически мотивированным и доказывает миру то, что данный комитет давно стал площадкой для сведения счетов и устранения сильных конкурентов

Международный паралимпийский комитет давно трансформировался в площадку для сведения счетов, устранения сильных конкурентов и в основе своей идеологии имеет ту же самую сегрегацию людей по национальному признаку.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что особенно печальным считают тот факт, чт "разменной монетой" в геополитических играх являются права атлетов с ограниченными возможностями.

Захарова: РФ сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, международный паралимпийский комитет, мид, мок, мпк, паралимпиада
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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