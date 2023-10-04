В МИД РФ оценили политику по въезду в страну.

Москва по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для украинских граждан, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян в свою страну. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что исходя из указанной логики безвизовый режим будет сохранен Россией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Германии полным ходом идет процесс реабилитации нацизма.

Фото и видео: МИД России