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Захарова: в Германии полным ходом идет процесс реабилитации нацизма

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В МИД России рассказали о реваншистских замашках Берлина.

В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что немецкое руководство забыло уроки истории, хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии нв планете, неважно, в какой стране эти процессы бы шли. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила слова председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о том, что дальнобойные ракеты производства ФРГ могут совершать потенциальные удары по российской территории.

Но мы видим обратное. Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД Ф

В МИД РФ заметили, что подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима.

Захарова: заседание глав МИД стран ЕС в Киеве было безуспешным.

Фото и видео: МИД России

Теги: германия, мари-агнес штрак-циммерман, мария захарова, мид, реабилитация нацизма, русофобия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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