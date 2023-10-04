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Захарова: заседание глав МИД стран ЕС в Киеве было безуспешным

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В МИД РФ оценили итоги мероприятия.

Заседание глав европейски министерств по иностранным делам стран-членов Евросоюза в Киеве оказалось безуспешным.  Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница пояснила. ЧТО Венгрия и Польша продемонстрировали СВОИ претензии к политике украинских властей. При этом мероприятие не привело мир к каким-либо значимым результатам.

В Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике [президента Украины Владимира] Зеленского. Как оказалось, этот еэсовский "штурм мозга" не привел к значимым результатам.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Вооруженным силам Украины военной помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году В мероприятии приняли участие 23 из 27 министров иностранных дел ЕС. Польша, Венгрия, Латвия и Швеция были представлены заместителями и старшими дипломатами. 

Захарова: в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием.

Фото и видео: МИД России
 

Теги: венгрия, евросоюз, мария захарова, мид, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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