Заседание глав европейски министерств по иностранным делам стран-членов Евросоюза в Киеве оказалось безуспешным. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила. ЧТО Венгрия и Польша продемонстрировали СВОИ претензии к политике украинских властей. При этом мероприятие не привело мир к каким-либо значимым результатам.
В Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике [президента Украины Владимира] Зеленского. Как оказалось, этот еэсовский "штурм мозга" не привел к значимым результатам.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД РФ подчеркнули, что европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Вооруженным силам Украины военной помощи в размере пяти миллиардов евро в 2024 году В мероприятии приняли участие 23 из 27 министров иностранных дел ЕС. Польша, Венгрия, Латвия и Швеция были представлены заместителями и старшими дипломатами.
Захарова: в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием.
Фото и видео: МИД России
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