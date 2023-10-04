В МИД России оценили слова Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

В Германии не осознают опасности накачки Украины оружием. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала высказывание председателя комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины по территории РФ ракетами Taurus немецкого производства. Такая позиция Берлина показывает возможность совершения ударов ВСУ по территории России дальнобойными крылатыми ракетами западного производства.

Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима. Мария Захарова, пресс-сектретарь МИД РФ

Лавров 12 октября примет участие в Совете глав МИД СНГ в Бишкеке.

Фото и видео: МИД России