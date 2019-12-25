Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

В МИД прокомментировали присутствие иностранных дипломатов около здания Мосгорсуда.

Мария Захарова осудила присутствие иностранных дипломатов на суде по Алексею Навальному. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства написала в собственном аккаунте на Facebook о том, что такое поведение со стороны дипломатов является вмешательством во внутренние дела РФ, а также саморазоблачением попыток Запада сдержать Москву.

Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин РФ...Это саморазоблачение противозаконной роли коллективного Запада...Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее информационные агентства написали о том, что в зданию Мосгорсуда в столице прибыли порядка 15-20 иностранных представителей дипломатических миссий. Замечены дипломаты из США, Болгарии, Австрии, Латвии, Польши. Захарова уточнила, что традиционно иностранные ведомства поддерживают своих граждан. Чиновница полагает, что ситуацию также можно назвать попыткой давления на судью.

ФСИН просит суд заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии и 500 тысяч штрафа.

Фото: МИД России