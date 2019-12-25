ФСИН просит суд заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии и 500 тысяч штрафа

Также фигурант дела может выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

ФСИН просит суд заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии общего режима, а также назначить ему 500 тысяч рублей в качестве штрафа. Об этом на выездном заседании Симановского районного суда, которое проводится в Мосгорсуде, сообщил представитель надзорного ведомства.

В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима представитель ФСИН

Чиновник уточнил, что ранее ФСИн не выходило в суд с соответствующим ходатайством, так как руководствовалось принципами гуманизма, однако многочисленные нарушения со стороны Навального наставили ведомство обратиться в инстанцию с требованием заменить условный срок на реальный. Во ФСИН уточнили, что надежда на то, что фигурант дела "Ив Роше" исправится, не оправдалась.

ФСИН: Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения.

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