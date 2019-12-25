ФСИН: Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения

Надзорное ведомство просит суд наказать Навального 3,5 годами лишения свободы.

Во ФСИН заявили, что Алексей Навальный регулярно нарушал условия условного осуждения. Представитель прокуратуры на заседании Мосгорсуда по делу "Ив Роше" также уточнила, что надзорные ведомства не получали данные о местонахождении фигуранта расследования с конца сентября прошлого года по середину января текущего года.

Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру представитель надзорного ведомства

Представитель ФСИн уточнил, что Навальный более 50 раз после вынесения приговора нарушал общественный порядок. Это является нарушением условий контроля за условно освобожденнными. Также фгурант дела семь раз не являлся на регистрацию. В связи с этим ему вынесено пять предупреждений о возможности замены словного срока на реальный.

На данный момент корреспонденты из зала суда сообщают о том, что ФСИН просил у судьи лишить Алексея Навального свободы на срок 3,5 года.

Адвокат заявил, что Навальный уведомлял ФСИН о невозможности прибыть на регистрацию.

Фото: LifeShot