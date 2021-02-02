В суде слушается дело о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше".

Алексея Навального завели в зал Мосгорсуда. Об этом сообщают корреспонденты, которые находятся около здания инстанции в столице. Известно, что в Мосгорсуде пройдет выездное заседание Симоновского районного суда по вопросу о замене фигуранту расследования по делу "Ив Роше" условного срока лишения свободы на реальный.

Поддержать мужа пришла Юлия Навальная, а также адвокат Ольга Михайлова. Супругу к Алексею Навального не пустили. Оппозиционеру дали пообщаться только со стороной защиты. В настоящее время около суда находятся 15 представителей нескольких дипломатических ведомств, а также порядка 80 иностранных журналистов. Полиция усилила меры безопасности на прилегающих участках. Сообщается о задержаниях и проверках на улицах.

Напомним, что Алексея Навального задержали 17 января, когда россиянин вернулся домой из Германии. Его доставили в Химкинское отделение полиции. Оттуда мужчину отправили в городской суд. Инстанция постановила арестовать фигуранта дела "Ив Роше" на 30 суток. До заседания Навальный находился в СИЗО "Матросская тишина". Его подозревают в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Он должен был отмечаться в полиции в то время, когда находился на лечении в ФРГ.

Задержанных на митингах 31 января уже более девяти часов держат в автобусе возле ИВС.

Фото: LifeShot

Видео: Telegram / Baza