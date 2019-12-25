Адвокат заявил, что Навальный уведомлял ФСИН о невозможности прибыть на регистрацию

Вадим Кобзев попросил приобщить к делу выписку о состоянии здоровья из берлинской клиники Charite.

Адвокат Вадим Кобзев заявил, что Алексей Навальный уведомлял ФСИН о невозможности прибыть на плановую регистрацию. Об этом сторона защиты сообщила на заседании по делу "Ив Роше", которое проводится в здании Мосгорсуда. Инстанция рассматривает вопрос о возможной замене фигуранту расследования условного срока на реальный.

Прошу суд приобщить уведомление защиты Навального во ФСИН, в котором предупреждается, что он не сможет приехать отметиться 9-10 января, так как находится в плановом отпуске за пределами Московского региона. Это уведомление приняли во ФСИН, при этом в зале находится должностное лицо, которое его приняло Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

Также юрист попросил приобщить к делу медицинскую справку о здоровье пациента из немецкой клиники Charite,в которой его подзащитный проходил лечение. Адвокат заметил, что Алексей Навальный вернулся в Россию самостоятельно. Он уверен, что если бы оппозиционера не задержали в аэропорту "Шереметьево", то он сам бы пришел во ФСИН.

Сам Навальный на вопрос судьи о том, где работает, назвал себя индивидуальным предпринимателем. Местом фактического проживания от назвал СИЗО "Матросская тишина".

Лавров выразил надежду на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным.

Фото: LifeShot