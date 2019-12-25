Эксперт прокомментировал грядущую встречу Путина и Лукашенко

В рамках рабочего визита Лукашенко также планирует пообщаться с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

Александр Лукашенко подтвердил, что 22 февраля в Сочи встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" предположили, что могут обсуждать главы государств.

Президент Республики Беларусь опроверг слухи о том, что он приедет просить 3 млрд долларов. По его словам, он не едет на встречу, чтобы что-то "просить". Кроме внутриполитической обстановки на пространстве Союзного государства Путин и Лукашенко могли бы обсудить контракт о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, считают эксперты. На данный момент сделка забуксовала из-за обвинений российских компаний со стороны Белоруссии в том, что те пытаются устраниться от пакетного формата сделки.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым.

Фото: kremlin.ru