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Минэнерго не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года с бензином

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В ведомстве прокомментировали сообщение Счетной палаты о возможном топливном кризисе.

Минэнерго не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года с бензином. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил заместитель главы профильного ведомства Павел Сорокин. Чиновник прокомментировал заявление Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса. Специалист отметил, что сейчас правительство не вынуждено принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо.

В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут - с начала февраля они выросли уже более чем на треть.

Павел Сорокин, замминистра энергетики РФ

Эксперт напомнил, что рост стоимости топлива обусловлен подготовкой к весеннему периоду. В последние четыре торговых сессии специалисты фиксировали снижение оптовых цен на бензин. Эта ситуация должна способствовать сохранение стабильности на внутреннем рынке.

В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: бензин, минэнерго, павел сорокин, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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