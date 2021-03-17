В ведомстве прокомментировали сообщение Счетной палаты о возможном топливном кризисе.

Минэнерго не видит предпосылок для повторения ситуации 2018 года с бензином. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил заместитель главы профильного ведомства Павел Сорокин. Чиновник прокомментировал заявление Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса. Специалист отметил, что сейчас правительство не вынуждено принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо.

В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут - с начала февраля они выросли уже более чем на треть. Павел Сорокин, замминистра энергетики РФ

Эксперт напомнил, что рост стоимости топлива обусловлен подготовкой к весеннему периоду. В последние четыре торговых сессии специалисты фиксировали снижение оптовых цен на бензин. Эта ситуация должна способствовать сохранение стабильности на внутреннем рынке.

В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте.

Видео: Youtube/Россия 24