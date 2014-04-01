В Петербурге утвердили проект планировки нового участка Кировско-Выборгской линии метро

Расширение линии позволит улучшить транспортную доступность не только для жителей Кировского и Красносельского районов, но и для петербуржцев, проживающих в Петродворцовом районе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства утвердил проект планировки и межевания территории для продления Кировско-Выборгской линии метрополитена. Новый участок соединит станцию "Проспект Ветеранов" со станцией "Проспект Маршала Жукова". Об этом сообщили в Смольном.

Развитие метро остается одним из ключевых направлений транспортной политики города. В минувшую субботу подготовку градостроительной документации для этого проекта обсуждали на рабочей встрече губернатор и советник президента РФ Игорь Левитин.

Правильным решением было создание собственной компании в сфере метростроения, это позволило нам выйти из кризиса. Мы запланировали ряд важных проектов. Самое главное, должно быть выполнено поручение Президента и построена линия метро до Пулково. Дальше она пойдет к Экспофоруму и Технологической долине. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Губернатор напомнил, что в январе проект продления Кировско-Выборгской линии был представлен президенту России и получил его поддержку. Сейчас ведется поэтапная подготовка к строительству. Разработанный проект планировки первого участка предполагает строительство тоннелей протяженностью почти 3,5 километра.

Расширение линии позволит улучшить транспортную доступность не только для жителей Кировского и Красносельского районов, но и для петербуржцев, проживающих в Петродворцовом районе. В сочетании с Красносельско-Калининской линией этот участок сформирует новый транспортный каркас юго-западной части города, где продолжается активное жилищное строительство.

Кировско-Выборгская линия – старейшая в Петербургском метрополитене, который в этом году отмечает 70-летие. Сегодня она остается одной из самых загруженных: в будние дни ее услугами пользуются почти 700 тысяч пассажиров.

Фото: Piter.tv