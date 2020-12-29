Архитекторы представили проекты "СКА Арены"

Участие в конкурсе приняли "Coop Himmelblau", "Asymptote Architecture", Земцов, Кондиайн и партнеры", "M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä".

В рамках закрытого международного архитектурного конкурса несколько бюро представили свои концепции фасадных решений будущей "СКА Арены" и прилегающего к ней парка. В пресс-службе ООО "СКА Арена" телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали, что участие в конкурсе приняли "Coop Himmelblau", "Asymptote Architecture", Земцов, Кондиайн и партнеры", "M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä".

Архитектор из Финляндии сохранил отсыл к первому проекту стадиона. Арену опоясывают две световые орбиты, символизирующие полет Юрия Гагарина. Точка по периметру движется в течение 108 минут, так как именно столько времени Гагарин провел в полете.

Архитекторы из США предложили концепцию "Синергия столкновения науки и искусства", проект подразумевает объединение здания арены и парка.

Специалисты из России взяли за основу концепции образ звездного неба и млечного пути.

В основу архитектурного образа арены, предложенного австрийским бюро, легли башня Владимира Татлина, плакаты Эль Лисицкого, динамика спорта и траектории фигурного катания олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

Власти Петербурга выделят 5 млрд в 2021 году на строительство "Ледовой Арены" на месте СКК.

Фото: СКА Арена