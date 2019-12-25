Бывшее руководство ВООПИиК создало новую градозащитную организацию

Организационное собрание состоялось 14 июня в музее-квартире Иосифа Бродского в Доме Мурузи.
Основными принципами Общества являются безусловный приоритет культурных ценностей и органичное сочетание в работе градозащитной, краеведческой и просветительской составляющей. Организация намерена развивать все основные направления работы: юридическое, научно-исследовательское, градозащитное, волонтёрское.
говорится в сообщении градозащитников.
Кроме того, общественная организация собирается выстраивать диалог в сфере охраны наследия между градозащитниками, экспертами, властями и представителями бизнеса.
Почетным председателем был избран Александр Марголис. Ранее он возглавлял петербургский ВООПИиК. Председателем совета стал Михаил Мильчик, а его заместителями — Сергей Васильев и Александр Кононов. Также в Совет вошли Алексей Ковалев, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Александр Кречмер, Зинаида Рудая, Петр Сорокин и другие. Организация объединила в себе архитекторов, реставраторов, искусствоведов, журналистов и активистов.
Напомним, ранее в петербургском ВООПИиК, считающимся независимой организацией, произошел раскол, в результате которого все известные градозащитники были исключены из общества.
Фото: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга
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