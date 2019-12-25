Бывшее руководство ВООПИиК создало новую градозащитную организацию

Прежний Совет петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры решил создать новую общественную организацию. Она получила название "Общество защиты памятников "Старый Петербург".

Организационное собрание состоялось 14 июня в музее-квартире Иосифа Бродского в Доме Мурузи.

Основными принципами Общества являются безусловный приоритет культурных ценностей и органичное сочетание в работе градозащитной, краеведческой и просветительской составляющей. Организация намерена развивать все основные направления работы: юридическое, научно-исследовательское, градозащитное, волонтёрское. говорится в сообщении градозащитников.

Кроме того, общественная организация собирается выстраивать диалог в сфере охраны наследия между градозащитниками, экспертами, властями и представителями бизнеса.

Почетным председателем был избран Александр Марголис. Ранее он возглавлял петербургский ВООПИиК. Председателем совета стал Михаил Мильчик, а его заместителями — Сергей Васильев и Александр Кононов. Также в Совет вошли Алексей Ковалев, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Александр Кречмер, Зинаида Рудая, Петр Сорокин и другие. Организация объединила в себе архитекторов, реставраторов, искусствоведов, журналистов и активистов.

Напомним, ранее в петербургском ВООПИиК, считающимся независимой организацией, произошел раскол, в результате которого все известные градозащитники были исключены из общества.

Фото: ВКонтакте / Группа градозащитников Санкт-Петербурга