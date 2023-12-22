Петербургские художники написали пейзажи зданий, которые собираются снести

В ближайшее время планируется открытие выставки, на которой будут представлены работы, созданные в ходе пленэра.

Более 50-ти полотен были созданы художниками в рамках 820-го пленэра в поддержку зданий в центре Петербурга, которые приговорены к сносу, и в поддержку закона № 820-7 "О зонах охраны…", сообщает градозащитный пресс-центр.

Пленэр стал частью общегородской кампании, цель которой - сохранить в законе принцип безусловной ценности всех исторических зданий, включая советские. В настоящее время этот закон защищает все дореволюционные здания в центре города.

В ближайшее время планируется открытие выставки, на которой будут представлены работы, созданные в ходе пленэра. Подобная экспозиция была представлена в прошлом году в Галерее Старых, где были представлены наброски, эскизы и уже готовые картины с изображением восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны, которые планируется снести для строительства съезда-развязки Смоленского моста.

Ранее мы сообщили о том, что градозащитники Петербурга потребовали через суд сохранить флигель на Заозерной улице.

Фото: Telegram / градозащитный пресс-центр