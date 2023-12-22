Градозащитники Петербурга потребовали через суд сохранить флигель на Заозерной улице

Истцы указывают, что на Заозерной улице, 1Б, располагается старейшее здание, которое намерены снести ради строительства многоэтажного дома.

Активисты Петербурга подали административный иск в Куйбышевский районный суд о признании незаконным заключение городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о сносе старейшего здания Московского района. Об этом 21 марта рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истцы указывают, что на Заозерной улице, 1Б, располагается старейшее здание, которое намерены снести ради строительства многоэтажного дома. Согласно заключению КГИОП, снесут два не являющихся историческими здания, однако истцы утверждают, что одно из них все-таки историческое, поскольку оно возведено до 1917 года. По данным архивных чертежей, одно из двух зданий построили по проекту академика Императорской академии художеств Андрея Болотова для завода Общества освещения Петербурга газом.

Также истцы ходатайствовали о принятии мер предварительной защиты в виде приостановления действия заключения. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Иск принят судом к производству, назначив судебное заседание.

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Фото: Piter.TV