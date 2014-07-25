Из зоны пожара на Заозерной улице эвакуировали 30 человек

Пострадала женщина.

В 17:36 в МЧС Санкт-Петербурга поступило сообщение о пожаре, который разгорелся в доме №8 по Заозерной улице Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Пожар был зафиксирован в 18-комнатной квартире на площади 2 кв м. К 18:01 возгорание удалось ликвидировать силами 15 спасателей личного состава на трех машинах.

Из опасной зоны сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек. При этом среди пострадавших оказалась женщина. Ее госпитализировали в медучреждение.

Ранее мы сообщали, что Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в поджоге банкоматов.

Фото: Piter.TV