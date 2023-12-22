Рабочие начали демонтировать исторические рамы в доме Блока

Градозащиники были намерены самостоятельно восстановить самобытные рамы окон с реставрацией и последующей установкой, но их опередили.

Жильцы дома, расположенного на в доме №3 на Лахтинской улице, выразили свое негодование в отношении рабочих, которые в нарушение исторической ценности выламывают окна в парадной блока.

Сообщество "SOS СПб Снос" в своём Telegram-канале раскрыло подробности, рассказав, что в доме давно планировалось заменить деревянные окна на пластиковые. Однако градозащиники решили самостоятельно восстановить самобытные рамы окон с реставрацией и последующей установкой.

Однако активистов опередили. Жители дома пытались предотвратить производство ремонта хотя бы во второй парадной, где проживал выдающийся поэт Александр Блок. Однако сегодня туда вошли рабочие, начав демонтаж оконных рам.

Ранее мы сообщили о том, что демонтаж дома Шредера стартовал на Васильевском острове.

Видео: Telegram / SOS СПб СНОС