Демонтаж дома Шредера стартовал на Васильевском острове

Застройщик отмечает, что проводится демонтаж только аварийных элементов здания, а фасад будет сохранён в исходном виде, как и планировалось.

На Васильевском острове начался демонтаж дома Шредера, расположенного на углу 7-й линии Васильевского острова и Набережной Смоленки. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

ООО "Специализированный застройщик "Структура-4"" получило разрешение на строительство начальной школы на месте дома Шредера в марте 2023 года. Застройщик отмечает, что проводится демонтаж только аварийных элементов здания, а фасад будет сохранён в исходном виде, как и планировалось.

На 7-ой линии Васильевского острова планируется не только строительство начальной школы, но и возведение квартирного комплекса бизнес-класса из 360 квартир на месте бывшей территории завода им. Козицкого "Красная стрела".

Ранее мы сообщили о том, что снос дома Устинова возобновили в центре Петербурга.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС