В ВООПИиК избрали новое руководство отделения в Петербурге

В состав президиума вошли два ректора.

Председателем петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры стал Антон Иванов. Он этом 30 июня на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил глава ВООПИиК Артем Демидов, передала "Фонтанка". Выборы прошли накануне, а результаты были озвучены сегодня.

В новый состав президиума вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Политеха Андрей Рудской, ректор Академии художеств Семен Михайловский.

Заместителями Иванова будут Елена Резникова и Сергей Горшкалев. Резникова будет отвечать за градозащитное направление, за которое ранее отвечал Александр Кононов. В зоне ответственности Горшкалева будет волонтерская и просветительская работа.

Некоторые члены президиума остались с прошлого созыва — Игорь Тихонов, Маргарита Штиглиц, Михаил Мильчик. Мильчик сообщил изданию, что не считает возможным принимать участие в работе руководящих органов отделения, так как считает выборы нелегитимными.

Накануне выборов из общества исключили Александра Кононова, Анну Капитонову, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского. Они считались главными градозащитниками города. Чем может грозить смена руководства — читайте в материале Piter.tv.

Фото: сайт ВООПИиК