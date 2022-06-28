Члены президиума петербургского ВООПИиК рассказали о борьбе за независимое градозащитное общество

Члены президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников и истории и культуры подробно рассказали о ситуации, которая происходит в обществе. События последнего месяца они называют "рейдерским захватом". Ситуацию обсудили 28 июня на площадке "Интерфакса Северо-Запад".

Последний месяц работа петербургского ВООПИиК была заблокирована. В мае Центральный совет организации, который находится в Москве, решил приостановить деятельность городского отделения до выборов. Как оказалось, решение было принято не без участия бывшего заместителя председателя петербургского Совета Антона Иванова, который был уволен зимой 2022 года. С другой стороны оказались действующие председатели районных отделений и члены общества — Александр Кононов, Анна Капитонова, Алексей Ковалев. Конференция по выбору нового руководства должна пройти уже завтра, 29 июня.

Краткая предыстория

У петербургского ВООПИиК есть два направления деятельности — градозащитное и просветительское. За первое отвечает Кононов, за второе — отвечал Иванов. Проект "Открытый город" посвящен малоизвестным объектам культурного наследия. Команда экспертов проводит лекции и культурные прогулки для горожан. На эти цели ВООПИиК получал средства от Петербурга, за хозяйственную деятельность отвечал Иванов. Когда в феврале 2022 года он не предоставил отчеты о своей финансовой деятельности, в том числе "Открытого города", а также перестал посещать заседания ВООПИиК, его решили уволить. Иванов с решением оказался не согласен.

На самом деле конфликт между Антоном Ивановым и другими членами ВООПИиК, в частности, Александром Кононовым, это не история последнего месяца. Как рассказал Алексей Ковалев, который был представлен на пресс-конференции в качестве эксперта Законодательного собрания, неприятная ситуация между членами произошла еще прошлой осенью. Тогда в СПб ВООПИиК собирались принять новых членов, документы находились в Москве. По неизвестной причине эти документы решил забрать Иванов, чтобы не регистрировать граждан. Когда Кононов отправил документы в столицу, тот написал на него заявление в полицию.

После увольнения Антона Иванова ситуация обострилась.

С одной стороны — Кононов, с другой — Иванов. Возник вопрос, кто будет руководить всем отделением. Конфликт произошел между двумя направлениями и деятелями. Этот конфликт не был вовремя разрешен центральным советом общества, и дело зашло достаточно далеко. О ситуации [Центральному совету] докладывал Иванов, из-за чего картина была представлена искаженной. Михаил Мильчик.

Ситуация в ВООПИиК за последний месяц

В Центральном совете, обратив внимание на конфликт, решили провести выборы нового руководства. Для этого районные отделения (а всего их 7) должны провести заседания, чтобы выбрать делегатов, которые затем поедут в Москву для принятия решения. Так и было сделано, однако единственным отделением, где заседание прошло без проблем, стал Васильевский остров. И то на входе оказался "список", и некоторых людей не пропустили. В Центральном районе председателя Александра Кононова не пустили на заседание, которое он и должен был вести. По словам охранника, его не оказалось "в списке". Всего там значилось 78 человек, 30 из которых были Кононову, который знаком со всеми лично, неизвестны. Более того, это люди не пришли, из-за чего заседение была признано несостоявшимся, так как большинство голосов не было получено.

В Адмиралтейском районе председателя Анну Капитонову вытолкали из помещения, а заседание продолжили вести без нее. Когда Капитонову вынесли из зала, собрание продолжили, как ни в чем ни бывало, несмотря на ее крики. Заседание вел ранее упомянутый Антон Иванов и его помощница. И в том, и в другом случае на заседаниях присутствовали люди, которые никогда не были членами ВООПИиК, и потому не могли принимать никакие решения. Как оказалось, за последнее время в общество приняли много новых членов, среди которых были руководители строительных организаций, архитекторы. На заседании с участием Капитоновой присутствовал Петр Яковлев — сотрудник КГИОП, что ее очень удивило.

По словам Алексея Ковалева, в общей сложности членами общества за последнее время стали 150 человек. Они утверждают, что подали заявление на сайте, оплатили взнос. Однако это так не работает, пояснил Ковалев: чтобы стать членом общества, решение должно принять либо бюро местного отделения, либо регионального, либо центрального. Если решение принял Центральный совет, то тогда эти люди должны работать в Москве, а не в Петербурге. Кроме того, по словам градозащитника, официальный сайт городского отделения по факту таковым не является. Антон Евгеньевич до сих пор значится в качестве заместителя председателя, на сайте его портрет находится сразу после Александра Марголиса. О том, что на заседания приходят неизвестные люди, Иванов сказал "ЗакС.ру" следующее:

У нас за учет отвечает Центральный совет. Ведет реестр общества. То, что некоторые члены президиума не знакомы с членами общества — это очень жаль. За то время, что они являются членами президиума, можно было бы познакомиться с членами общества. Я, честно говоря, тоже не всех знаю.

В Пушкинском районе результаты заседания 21 июня признали недействительными. В Центральном совете назначили выборы на 25 июня — день рождения Царского Села, и сказали ехать в здание на Литейный, тогда как в в Пушкинском районе для проведения собраний есть свой зал. Для членов ВООПИиК это представляет определенные сложности, так как большинство из них — возрастные граждане. Ехать в центр города в такой ситуации представляется нецелесообразным.

Таким образом, действующие члены СПб ВООПИиК не смогли выбрать своих делегатов в районах или утвердить их в Центральном совете, а в случае с Анной Капитоновой женщина подверглась насилию со стороны сотрудника охранного предприятия. По словам Александра Кононова, они были наняты Антоном Ивановым. Как отметил Михаил Мильчик, Центральный совет ВООПИиК, который инициировал эти выборы, должен был организовать их и следить за ходом заседаний, однако этого не произошло. По факту нынешних руководителей городского ВООПИиК игнорируют, и все выглядит так, как будто их уже не хотят видеть в новом руководстве.

Вместо нормального демократического процесса избрания делегатов мы столкнулись с довольно грубой попыткой фальсификаций и навязывания тех решений, через нелегитимные делегатов <...>. Это организуют его [Антона Иванова] сотрудники, регистрацию проводят его сотрудники, списки эти оглашают его сотрудники, и ЧОПовцы, которые стоят на входе в офис и никого теперь из членов президиума туда не пускают, это тоже нанятая им охранная фирма. Задача понятная - быстро реализовать на конференции 29 июня уже заведомо известный результат по смещению всего руководства петербургского отделения. Александр Кононов.

Перспектива

У отделения есть председатель — Александр Марголис. По состоянию здоровья он не может принимать активное участие в решении конфликта. В Центральном совете не скрывают, что сейчас Антон Иванов претендует на позицию нового председателя. Других кандидатур нет. И Александр Кононов, и Анна Капитонова считают сложившуюся ситуацию как минимум неэтичной по отношению к действующему председателю, который, несмотря на свою болезнь, показывает себя как эффективный руководитель общества.

Алексей Ковалев считает, что Иванов действует не только из личной заинтересованности, но также из-за возможных связей с КГИОП. Не секрет, что проект "Открытый город" работал при поддержке ведомства. Кроме того, Иванов является председателем Общественного совета при КГИОП. Поставив в руководство петербургского ВООПИиК нужных людей, общество может утратить свою роль оппозиционера КГИОП, который принимает решение о сносе или сохранении объектов культурного наследия.

Алексей Ковалев обратил внимание на то, что на районные заседания в июне приходили высокопоставленные люди, а не обычные граждане.

Кто может быть заинтересован, кто за этим стоит? Ну представьте, кто нагнал директоров, там Пасечник [Игорь Пасечников] был, например, директор "Спецреставрации". Кто заставил их всех записаться в ВООПИиК, заплатить эти 500 рублей за взнос и 500 рублей за карточку?! И они все прибежали на заседания и исполняют неблаговидную роль для "рейдерского захвата" организации. Кто это мог сделать? Без участия определенных органов власти это вряд ли было бы возможно. Алексей Ковалев.

Бывший депутат считает, что именно КГИОП может быть заинтересованной стороной. Ведомство занимается поправками к законопроекту "О границах объединённых зон охраны…". Как пояснил Ковалев, вместо охраны памятников всех зданий до 1917-го года постройки будет введен принцип индивидуальной охраны. По его мнению, из 10 тысяч зданий 2-3 тысячи могут "выпасть", то есть быть снесены или значительно переделаны.

Наличие крупной и системной организации, которой является ВООПИиК, оно никому не нужно из этих людей. Алексей Ковалев.

Если ВООПИиК выступает посредником между властью и жителями, то без общества ситуация может обостриться: жителей не услышат, предположил член президиума. Анна Капитонова и Алексей Ковалев считают, что если председателем будет назначен Антон Иванов, то он будет крайне лоялен к решениям КГИОП.

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Отметим, что самого Антона Иванова не было на пресс-конференции. Он уехал в Москву на заседание Центрального совета, на которого больше никого не пригласили. Ранее мужчина обвинял коллег в том, что они занимаются политическим активизмом.

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Санкт-Петербургское (Ленинградское) отделение ВООПИиК начало работу в 1966 году. Градозащитники в нынешнем составе принимают участие в сохранении булыжного мощения на Шлиссельбургском шоссе, артефактов Охтинского мыса, Дома Чубакова на Васильевском острове и многих других объектов. Александр Кононов надеется, что его коллеги в Москве рассмотрят все документы, изучат видеозаписи и организуют демократические выборы делегатов.

Видео и фото: СПб ВООПИиК