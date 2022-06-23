Градозащитницу Анну Капитонову вытолкали с заседания под ее председательством

Председателя Адмиралтейского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анну Капитонову вытолкали с заседания 22 июня, которое она вела. Женщину силой вывели из помещения.
Встреча проходила в офисе на Литейном проспекте, 37-39. По словам Капитоновой, в зале было много незнакомых людей, которые все якобы числятся в отделении. Как оказалось, его состав увеличился в 2 раза.
Во время выступления председателя кто-то включил громкую музыку и не выключал ее. Позже Капитонову перебил ее бывший коллега, Антон Иванов и его сотрудница. Когда женщина возмутилась происходящим, к ней подошел охранник и вынес ее из зала. Несмотря на крики председателя, заседание продолжилось.
Среди новоявленных "членов" Адмиралтейского отделения замечены начальник отдела КГИОП Пëтр Яковлев, сотрудники фирмы Антона Иванова, волонтеры проекта "Открытый город".
говорится в сообщении СПб ВООПИиК в "ВКонтакте".
Ранее заместителя председателя Александра Кононова не пустили на заседание ВООПИиК. В отделении внезапно собираются менять руководство.
Общество с 1966 года занимается защитой и сохранением исторического и культурного наследия.
Видео: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение
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