  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:07
159
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Градозащитницу Анну Капитонову вытолкали с заседания под ее председательством

0 0

Заседание продолжили без Капитоновой.

Председателя Адмиралтейского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анну Капитонову вытолкали с заседания 22 июня, которое она вела. Женщину силой вывели из помещения. 

Встреча проходила в офисе на Литейном проспекте, 37-39. По словам Капитоновой, в зале было много незнакомых людей, которые все якобы числятся в отделении. Как оказалось, его состав увеличился в 2 раза.

Во время выступления председателя кто-то включил громкую музыку и не выключал ее. Позже Капитонову перебил ее бывший коллега, Антон Иванов и его сотрудница. Когда женщина возмутилась происходящим, к ней подошел охранник и вынес ее из зала. Несмотря на крики председателя, заседание продолжилось.

Среди новоявленных "членов" Адмиралтейского отделения замечены начальник отдела КГИОП Пëтр Яковлев, сотрудники фирмы Антона Иванова, волонтеры проекта "Открытый город".

говорится в сообщении СПб ВООПИиК в "ВКонтакте".

Ранее заместителя председателя Александра Кононова не пустили на заседание ВООПИиК. В отделении внезапно собираются менять руководство. 

Общество с 1966 года занимается защитой и сохранением исторического и культурного наследия. 

Видео: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Теги: анна капитонова, воопиик, градозащита
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии