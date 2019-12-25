Александра Кононова не пустили на заседание ВООПИиК

Вход осуществлялся по спискам.

Заместителя председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры не пустили на заседание, которое прошло 20 июня. На собрании выбирали делегатов, которые примут участие в городской конференции по избранию нового руководства городского отделения.

Пройти на общее собрание можно было только через охрану по списку, однако в нём председатель Василеостровского местного отделения Сергей Васильев обнаружил людей, которые никогда в отделении не числились. говорится в группе СПб ВООПИиК в "ВКонтакте".

Отмечается, что у Кононова есть право присутствовать на подобных собраниях с совещательным голосом. Также на мероприятие не попал журналист ЗакС.ру.

На конференции было решено выдвинуть двух делегатов: Сергея Васильева и Алексея Ковалева (бывший депутат ЗакСа).

Раскол в градозащитном движении произошел в мае 2022 года. ВООПИиК приостановило работу отделения в Петербурге. Между бывшим заместителем председателя Антоном Ивановым и Александром Кононовым произошел конфликт. По словам Иванова, его бывшие коллеги занимались только "провокациями". Кононов в свою очередь говорил о том, что Иванов отказался подчиняться Уставу и блокирует нормальную работу офиса. Он также обратил внимание на то, что деятельность общества не является политически ангажированной.

Фото: ВКонтакте / ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение