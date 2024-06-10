Жители дома на Кавалергардской спасают балконы от демонтажа

Утром 10 июня состоялась встреча заместителя главы Центрального района с жителями дома.

Жители дома №5 по Кавалергардской улице в Центральном районе Петербурга выражают беспокойство по поводу состояния балконов на центральном фасаде здания. На прошлой неделе они обнаружили объявление, подписанное ООО "ЖКС №3 Центрального района", в котором сообщалось, что балконы их дома признаны аварийными и в ближайшее время будут демонтированы. В связи с этим, жители обратились с письмами в различные инстанции, включая депутатов, которые обещали разобраться в ситуации, пишет "Петербургский дневник".

Утром 10 июня состоялась встреча заместителя главы Центрального района с жителями дома. По словам собеседницы издания Марины Зариня, в ходе встречи было заявлено, что балконы сносить не будут, а вместо этого будет проведен ремонт фасада здания.

Доходный дом И. Е. Кузнецова, построенный в стиле модерн в начале XX века по проекту архитектора П. С. Косюра, не входит в реестр объектов культурного наследия, но является ценным представителем дореволюционной застройки Санкт-Петербурга.

В пресс-службе администрации Центрального района сообщили, что дом по адресу Кавалергардская улица, дом 5, литера А, был построен в 1901 году и находится в управлении ООО "ЖКС №3 Центрального района". Там отметили, что балконы лицевого фасада были обследованы специализированной организацией в 2020 году, в 2023 году техническое заключение было актуализировано. На основании проведенного обследования балконов здания установлено, что в связи со значительным поражением металла несущих консолей коррозией (до 86%) балконы находятся в аварийном состоянии и существует угроза самопроизвольного обрушения конструкций и их отдельных элементов. Первоочередные противоаварийные меры были приняты управляющей компанией.

Фото: Марина Зариня