Новая арена должна принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею.

Строительство ледовой арены на месте СКК начнется в 2020 году. Об этом сообщил председатель совета директоров хоккейного клуба "СКА" Александр Медведев.

Строительство ледовой арены Медведев прокомментировал в рамках пресс-конфернции, которая посвящена теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy

Так, по словам председатель совета директоров хоккейного клуба, около года уйдет на проведение тендеров и выбора подрядчика.

Напомним, что новая арена должна принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею.

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Фото:Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре