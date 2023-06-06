Во Всеволожске до конца года откроется новая ледовая арена

Работы завершены на 95-97%

Новый объект для зимних видов спорта до конца года откроется рядом с парком "Песчанка" во Всеволожске. Работы над ледовой ареной почти завершены. С визитом на строящийся объект 18-го сентября приехал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Об этом стало известно из сообщения издания "ЛенТВ24".

В настоящий момент строители занимаются отделкой помещений внутри здания, а также работают над сооружением инженерных коммуникаций и оборудования для генерации катка, на котором сможет кататься до 1200 человек в день.

Сооружение будет вмещать в себя ледовое поле с трибунами, где смогут разместиться 250 зрителей, буфет, несколько спортивных залов. Посетители спорткомплекса также смогут взять коньки в аренду.

Фото: freepik.com