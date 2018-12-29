"Зенит" надеется купить 20-летнего бразильского защитника Лоди

За игрока придется побороться с "Ювентусом".

Петербургская футбольная команда "Зенит" интересуется покупкой 20-летнего бразильского игрока Ренана Лоди. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". По данным издания, руководство клуба Северной столицы надеется усилить левый фланг благодаря иностранцу из "Атлетико Паранаэнсе". Однако, возможный трансфер спортсмена в зимний период также волнует "Ювентус".

Напомним, что Лоди начал карьеру в "Атлетико Паранаэнсе" с октября 2016 года. В общем счете он сыграл 25 матчей и отличился тремя результативными передачами.

Напомним, что у полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера родился сын.

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